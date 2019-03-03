Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır
, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Sehic, Serkan Kurtuluş
, Egemen Korkmaz
(Dk. 85 Kone), Lokman Gür
, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ
, Eduok (Dk. 89 Tshabalala
), Obertan, Emrah Başsan
(Dk. 58 Taylan Antalyalı), Muhammed Galatasaray
: Muslera
, Semih Kaya
(Dk. 46 Martin Linnes
), Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir
, Selçuk İnan
(Dk. 69 Diagne
), Ndiaye, Belhanda
, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou (Dk. 76 Emre Akbaba
)
Goller: Dk. 18 Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 52 Belhanda (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 74 Emre Taşdemir (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
52. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru'nun yerden ortasında, ceza sahası içinde Mitroglou meşin yuvarlağı tekrar Belhanda'nın önüne bıraktı. Belhanda, müsait durumda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
55. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza alan içinde Muhammed'in yakın mesafeden vuruşunda Muslera topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında sarı kırmızılı futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
60. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada ceza sahası önünde müsait durumdaki Scuk'un sert vuruşunda, top üsten az farkla auta gitti.
78. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan yaptığı ortada, savunmada Egemen Korkmaz'dan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Sehic, çizgi üzerinde müdahale ederek topu son anda kornere çeldi.
84. dakikada Emre Taşdemir'in ceza alanına ortasında Diagne, topuğuyla meşin yuvarlağı Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.