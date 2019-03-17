Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail ŞencanBursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji (Dk. 78 Umut Nayir), Aytaç Kara, Saivet, Onur Atasayar (Dk. 38 Lima), Yusuf Erdoğan (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji (Dk. 78 Umut Nayir), Aytaç Kara, Saivet, Onur Atasayar (Dk. 38 Lima), Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Sakho

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 73 Linnes), Belhanda, Donk, Ndiaye, Onyekuru (Dk. 89 Sinan Gümüş), Feghouli, Diagne (Dk. 77 Selçuk İnan)

Goller: Dk. 15 Sakho, Dk. 42 Saivet (Bursaspor), Dk. 45+3 Ndiaye, Dk. 56 Diagne (penaltıdan), Dk. 63 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Lima, Dk. 72 Chedjou (Bursaspor), Dk. 44 Luyindama, Dk. 46 Ndiaye, Dk. 51 Marcao, Dk. 55 Belhanda, Dk. 59 Emre Taşdemir, Dk. 83 Onyekuru (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.

54. dakikada Bursaspor'da Aytaç Kara'nın Belhanda'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi VAR sisteminin uyarısıyla inceleyen hakem Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. 56. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

61. dakikada Belhanda sağ kanattan taşıdığı topu, ceza sahası içine doğru çevirdi. Bursaspor savunmasını geçen topla buluşan Onyekuru'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

63. dakikada Emre Taşdemir'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, pasını ceza sahası önüne doğru gönderdi. Burada bulunan Feghouli'nin sert şutunda top, fileleri havalandırdı: 3-2.

68. dakikada Belhanda'nın ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sakho'nun şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlığı kontrol etti.

Konuk ekip, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Bursa, Lima, Aytaç Kara, Suat Arslanboğa, Spor
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