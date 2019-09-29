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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, SörlothBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Boyd, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 31 Dorukhan Toköz (kendi kalesine), Dk. 42 Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Abdulkadir Parmak, Dk. 44 Obi Mikel, Dk. 45+3 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 33 Dorukhan Toköz, Dk. 36 Necip Uysal (Beşiktaş)

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde Oğuzhan Özyakup, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda önünden geçen meşin yuvarlağa dokunamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

31. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz'ın Nwakaeme'yi düşürmesi ile ev sahibi ekip sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafa ile kendi filelerine gönderdi: 1-0.

41. dakikada ev sahibi ekip iki kez yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibiniden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Sörloth'un vuruşunda, kaleci Karius yatarak topu ayakaları ile çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin önünde kalan topa bekletmeden vuruşunda, yan direkten dönen meşin yuvarlak bu kez kaleci Karius'ta kaldı.

42. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip Uysal'ın kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Hüseyin Türkmen, Necip Uysal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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