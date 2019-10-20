Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

32 dakika önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 83 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 76 Djalma Campos), Junior Fernandes, Cisse (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 83 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 76 Djalma Campos), Junior Fernandes, Cisse (Dk. 88 Yacine Bammou)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias (Dk. 46 Aminu Umar), Melnjak, Sasse (Dk. 56 Barış Alıcı), Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Orhan Ovacıklı, Samudio (Dk. 78 Oğuz Kağan Güçtekin)


Goller: Dk. 16 Ceyhun Gülselam, Dk. 29 ve 75 Cisse, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 70 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 (penaltı) ve 73 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 33 Samudio (Çaykur Rizespor)


Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

51. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında seken top ceza sahası içinde Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0


64. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin ceza sahası içinde Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada topun başıma geçen Boldrin kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1

70. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında Junior Fernandes, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 4-1

73. dakikada Çaykur Rizespor 2. golünü attı. Rakip yarı alanın ortasında taç çizgisi üzerinde serbest vuruşta topun başına Boldrin geçti. Bu futbolcunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2


75. dakikada Alanyaspor maçtaki 5. golünü Cisse ile buldu. Hızlı gelişen atakta Çaykur Rizespor defansı hazırlıksız yakalandı. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 5-2

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Onur Bulut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan duyurdu: Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor
Aileleri ikna etti! Gri listede yer alan iki terörist teslim oldu Trump'tan ateşkes açıklaması: Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 19:05:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]