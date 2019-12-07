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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 63 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 77 Alper Önal), Aydın Karabulut (Dk. 69 Hasan Kaya), Canteros, İlhan Parlak, OrgillGöztepe: Beto (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 63 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 77 Alper Önal), Aydın Karabulut (Dk. 69 Hasan Kaya), Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Göztepe: Beto (Dk. 46 Mehmet Göktuğ Bakırbaş), Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 46 Mossoro), Napoleoni, Serdar Gürler (Dk. 85 Deniz Kadah), Jerome

Goller: Dk. 1 Halil Akbunar, Dk. 47 ve 58 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 31 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Alpaslan Öztürk, Dk. 51 Jerome, Dk. 90 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 76 Hasan Kaya, Dk. 90+2 Alper Önal (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

47. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Gassama'nın sağ kanattan ortasında Serdar Gürler, ceza sahasında topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2

58. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3

81. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Mossoro'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jerome'un şutunda, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 20'ye yükseltirken, galibiyet hasreti 8 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

İlhan Parlak, Alper Önal, Hasan Kaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:36 Kaynak: AA
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