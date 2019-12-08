Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Fredy, Leschuk, Mukairu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
Goller: Dk. 3 Sörloth, Dk. 25 Nwakaeme, Dk. 45 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 17 Celustka (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Hakan Özmert (Antalyaspor)
Süper Lig'in 14. haftasındaki Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk atağında Trabzospor öne geçti. 3. dakikada Sturridge'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1
16. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını Hakan Özmert paslaşarak kullandı. Hakan Özmert, yeniden aldığı topu ceza sahasına ortaladı. Obi Mikel'den seken topla arka direkte buluşan Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
25. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta kazanılan korneri kullanan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Sturridge, kafayla meşin yuvarlağı içeriye aktardı. Arka direkte topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
37. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Nwakaeme'nin ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden ortasında ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.