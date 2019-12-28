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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf ÖzMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Crivelli, Demba BaKasımpaşa: Fatih Öztürk, Karim Hafes, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Karim Hafes, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Veysel Sarı, Aytaç Kara, Thiam, Hajradinovic, Quaresma, Koita

Goller: Dk. 2 ve 28 Demba Ba, Dk. 6 Crivelli, Dk. 26 Fernandes (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 11 Thiam, Dk. 34 Veigneau (Kasımpaşa), Dk. 25 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde ters köşeye açılan topu Clichy önünde buldu. Clichy'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

6. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca, son çizgiye kadar indi ve altıpas önüne topu gönderdi. Boş pozisyonda topla buluşan Crivelli, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

24. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunmadan seken topu ceza yayı önünde bulan Veysel Sarı, şutunu çekti; Ponck'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Mert'i şaşırttı ve az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Medipol Başakşehir üç farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan bindiren Clichy'nin altıpas içine gönderdiği topa Fernandes'in ters kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-0.

28. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. İrfan Can'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Elia'nın ceza sahası içine kestiği topa Visca gelişine vurdu. Kaleci Fatih'ten seken topu önünde bulan Demba Ba, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 4-0.

38. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında, sol kanattan aldığı topla buluşan Quaresma, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 25 metreden sert vurdu; meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 4-0 önde tamamladı.

Fatih Öztürk, Başakşehir, İrfan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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