Bu pozisyona itirazları nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna 'nın yardımcısı Tahsin Tam'da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilirken, penaltı kararı ise yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi.

85. dakikada Antalyaspor kırmızı kart gördü. Gelişen Göztepe atağında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Jerome, Kudryashov'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Karara hakemin kolunu çekerek itiraz eden Diego, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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