Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Deniz Caner Özaral
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Youssef, Zeki Yavru, Murawski, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Onazi (Dk. 7 Aissati), Barrow, Rodallega
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Napoleoni, Serdar Gürler, Castro, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jerome
Gol: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Özdilek (Teknik direktör) (Yukatel Denizlispor), Dk. 39 Gassama (Göztepe)
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
9. dakikada Göztepe öne geçti. Denizlispor savunmasından dönen topu kontrol eden Soner Aydoğdu'nun pası sonrası Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru'nun doğrudan kaleye şutunda, Göztepe kalecisi Beto güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Barrow'un ceza sahasına ortaladığı topa Aissati'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
31. dakikada ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
Göztepe karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.