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Futbol: Süper Lig

31 dakika önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 64 Diaby), Hutchinson, Boateng (Dk. 78 Boyd), N'Koudou (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 64 Diaby), Hutchinson, Boateng (Dk. 78 Boyd), N'Koudou (Dk. 87 Necip Uysal), Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 66 Ekuban), Sosa, Ndiaye, Guilherme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Sturridge (Dk. 55 Kamil Ahmet Çörekçi), Sörloth

Goller: Dk. 5 ve 90+1 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 57 Boateng, Dk. 64 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 16 da Costa, Dk. 53 Campi, Dk. 90+2 Hüseyin Çimşir (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 80 Elneny, Dk. 90 Necip Uysal (Beşiktaş)

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

48. dakikada Caner Erkin'in soldan getirdiği topla ceza sahasına giren Hutchinson, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Topu kontrol eden Burak Yılmaz'ın zayıf şutunda, kaleci gole izin vermedi.

50. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Elneny kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

56. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Burak Yılmaz topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden ortasında ön direkte topa ayak koyan Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası önünde buluşan Elneny'nin şutunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.

64. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu uzak direkten oyun alanına geri döndü. Ruiz'in şutunda kaleci çizgi üzerinde topu çeldi, Vida önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada Campi'nin uzaktan şutunda, Karius son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada Caner Erkin'in orta sahadan ileri gönderdiği topla buluşan Diaby hızla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak şut açısı arayan siyah-beyazlı futbolcunun vuruşunda bordo-mavili oyunculara çarpan top hız kaybedince kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

90+1. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Ekuban'ın sağdan ortaladığı topu Sörloth, arka direkte tek dokunuşla filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Fırat Aydınus, Gökhan Gönül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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