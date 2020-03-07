Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Mehmet Ekici (Dk. 79 Mevlüt Erdinç), Kruse (Dk. 31 Zajc), Muric

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Murawski, Aissati (Dk. 87 Sedat Şahintürk), Estupinan (Dk. 72 Özgür Çek), Recep Niyaz, Barrow (Dk. 82 Onazi), Rodallega

Kırmızı kart: Dk. 43 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 53 Estupinan, Dk. 86 Murawski, Dk. 87 Özgür Çek, Dk. 90 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor), Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 76 Ozan Tufan, Dk. 77 Serdar Aziz, Dk. 86 Tolga Ciğerci, Dk. 90+1 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 22 Ozan Tufan, Dk. 90+2 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 45 Murawski (Penaltıdan), Dk. 75 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor karşılaşması 2-2 eşitlikle tamamlandı.

67. dakikada Serdar Aziz'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

72. dakikada Zacj'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe şutunda, top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu son anda kornere çeldi.

75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağdan Zeki Yavru'nun ortasına ön direkte Mustafa Yumlu şık bir kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-2.

90. dakikada Recep Niyaz ile verkaç yaptıktan sonra topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, Altay Bayındır'ı geçmek isterken, Altay topa müdahale etti. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağdan Tolga Ciğerci'nin kullandığı korner sonrası ön direkte iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2.

90+3. dakikada hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Onazi, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdükten sonra sağdan bindiren Özgür Çek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciyi geçen topu Isla çizgiden kornere çeldi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.