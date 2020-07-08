Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Napoleoni, Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Wilczek
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, İlhan Parlak, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat Ağçay, Orgill
Sarı kartlar: Dk. 31 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 35 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Goller: Dk. 17 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Wilczek (Penaltıdan), Dk. 45+2 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Süper Lig'de Göztepe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 üstün tamamladı.
7. dakikada Berkan Emir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topla buluşan Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanatta topa hareketlenen Orgill, Titi'nin müdahale edemediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra Atınç'a rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
23. dakikada Kitsiou ile Titi'nin ikili mücadelesinde Göztepeli futbolcunun yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 26. dakikada atışı kullanan Wilczek takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.
37. dakikada Kitisou'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45+2. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında Mossoro'nun ortasında Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 2-1 önde bitirdi.