Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun AktaşKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, HodzicGalatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne

Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın dar açıdan şutunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas gerisine düşen topa Aytaç Kara'nın vuruşunda Etebo ve kaleci Fatih araya girerek tehlikeyi önledi.

12. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

35. dakikada soldan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde Luyindama ceza sahasında topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası gerisindeki Alan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında top penaltı noktası üzerindeki Hajradinovic'e geldi. Bu oyuncu, pasını gerideki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın ceza sahası yayı içinden sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu üstten kornere tokatladı.

44. dakikada Aytaç Kara, sağdan gelişen atakta Hadergjonaj'ın yerden ortaladığı topa ceza yayı içinde bekletmeden vurdu. Kaleci Fatih, soluna gelen topu direk dibinde kornere gönderdi.

45. dakikada sağdan kullanılan kornerde kaleci Fatih Öztürk'ün ıskaladığı top arka direkteki Tarkan Serbest'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi sahasından uzun pasıyla sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ceza sahasının sağ köşesinden çıkardığı sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:55 - Kaynak: AA

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