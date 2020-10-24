Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Berkay Özcan), Skrtel (Dk. 46 Ponck), Epureanu, Bolingoli (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 62 Giuliano), Crivelli, Demba Ba
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı (Dk. 76 İmeri), Naldo, Mert Yılmaz, Kudriashov, Amilton, Bünyamin Balcı (Dk. 89 Mevlüt Han Ekelik), Nuri Şahin, Podolski (Dk. 61 Jahovic), Orgill (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar)
Goller: Dk. 11 (penaltıdan) ve 23 Visca, Dk. 27 İrfan Can Kahveci, Dk. 35 Crivelli, Dk. 83 Giuliano (Medipol Başakşehir), Dk. 14 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 41 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 yendi.
50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.
60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.
Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
- Kaynak: AA
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