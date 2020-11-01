Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Baiano (Dk. 39 Onur Bulut), Boldrin, Samudio, Remy
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Lopes, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Fernandes, Campanharo, Lennon, Hasan Hüseyin Acar, Henrique, Kanga
Gol: Dk. 33 Remy (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Samudio, Dk. 44 Meriah (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısını, yeşil-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.
7. dakikada Abdullah Durak'ın hatasında topu kapan Henrique, sol çizgide topu yaklaşık 40 metre sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinde boş durumdaki Kanga'ya bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
8. dakikada Donsah'ın yerden ceza sahası üzerine pasında Boldrin'in bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
10. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernandes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, boş pozisyonda penaltı noktasında Kanga'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.
17. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında Boldrin'in vuruşunda, kaleci Lung yerden seken topu kornere çelmeyi başardı.
20. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yerden sektikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın göğsünden oyun alanına geri döndü.
33. dakikada sağ taraftan Baiano'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Remy, sağ ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor