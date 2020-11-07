Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

07.11.2020 18:07
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker TakpakAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 65 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 80 Fatih Aksoy), Bakasetas, Bareiro (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 65 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 80 Fatih Aksoy), Bakasetas, Bareiro (Dk. 80 Mustafa Pektemek)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Kamil Ahmet Çörekçi, Pereira, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Yusuf Sarı), Flavio (Dk. 86 Hosseini), Ekuban (Dk. 86 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 56 Afobe)

Goller: Dk. 49 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 59 Caulker (Kendi kalesine)(Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Serkan Asan, Dk. 49 Vitor Hugo (Trabzonspor), Dk. 52 Davidson, Dk. 90+3 Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta Caulker'ın ceza sahası içinde kafayla vurduğu top filelerle buluştu: 1-0

59. dakikada Trabzonspor skora denge getirdi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın degajında sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak, ceza sahasına yerden ortaladı. Kaleci Marafona'nın müdahale etmek istediği top, Afobe'den sekti. Seken top, savunmadaki Caulker'a çarparak ağlara gitti: 1-1

88. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Yusuf Sarı, şutunu çekti. Kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.

89. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Caulker topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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