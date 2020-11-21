Stad: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ndao, Biglia, Jimmy Durmaz, Chahechouhe, Sabo, Sobiech
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone
Gol: Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: Dk. 32 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 45 +1 Camara (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 9. haftasındaki Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
34. dakikada soldan Biglia'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Sabo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Sivasspor öne geçti. Rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına giren Gradel'in yerden ortasında, kale önünde Kone'den önce müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Lichaj, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
- Kaynak: AA
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