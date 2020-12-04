İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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