Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemeler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Sobiech
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Baiano (Dk. 41 Tunay Torun), Onur Bulut, Samudio, Remy
Goller: Dk. 15 ve 25 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Meriah (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Donsah (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
15. dakikada Karagümrük öne geçti. Jimmy'nin soldan açtığı ortada topa arka direkte gelişine sert vuran Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
20. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Melnjak'ın soldan ortasında arka direkte Balkovec'in üzerinden kafa vuruşunu yapan Meriah, topu ağlara gönderdi: 1-1
25. dakikada Karagümrük tekrar öne geçti. Ndao, sağdan sürerek getirdiği topta Sobiech ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Önünde rakibi olmasına rağmen şutunu çeken Ndao, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
- Kaynak: AA
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