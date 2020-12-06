Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

06.12.2020 14:33
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemeler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan BilirFatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Jimmy Durmaz, SobiechÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak,...

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemeler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Sobiech

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Baiano (Dk. 41 Tunay Torun), Onur Bulut, Samudio, Remy

Goller: Dk. 15 ve 25 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Meriah (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Donsah (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Karagümrük öne geçti. Jimmy'nin soldan açtığı ortada topa arka direkte gelişine sert vuran Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Melnjak'ın soldan ortasında arka direkte Balkovec'in üzerinden kafa vuruşunu yapan Meriah, topu ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Karagümrük tekrar öne geçti. Ndao, sağdan sürerek getirdiği topta Sobiech ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Önünde rakibi olmasına rağmen şutunu çeken Ndao, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ümit Öztürk, Karagümrük, Esenyurt, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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