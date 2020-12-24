Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 46 Erdi Dikmen), Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca (Dk. 78 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 67 Paintsil), Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 67 Bolingi)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), de Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Aboubakar

Gol: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 85 Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

54. dakikada atağa katılan Welinton'un sağ kanattan ortasında Mensah'ın kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Friedrich üzerine gelen topun hakimi oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Borven'in çizgiye inerek yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu tokatlayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan Lukasik'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan serbest atışı kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Kalan sürede başka önemli bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.