Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

29.01.2021 18:13
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 77 Bülent Cevahir), Ndayishimiye, Acquah, Lukoki (Dk. 46 Fofana), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 77 Bülent Cevahir), Ndayishimiye, Acquah, Lukoki (Dk. 46 Fofana), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. 90+3 Ahmet Ildız), Umut Bulut

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Dk. 67 Jimmy Durmaz), Ndao (Dk. 90+3 Salibur), Ndiaye (Dk. 90 Emre Çolak), Biglia, Borini (Dk. 90 Vato Arveladze), Sobiech (Dk. 67 Mevlüt Erdinç)

Kırmızı kart: Dk. 43 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lukoki, Dk. 43 Adem Büyük, Dk. 70 Hadebe (Yeni Malatyaspor), Dk. 34 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçı golsüz beraberlikle bitti.

50. dakikada gelişen konuk ekip atağında Bertolacci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Sobiech'den önce davranan kaleci Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

55. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, ceza sahasında oluşan karambolde, konuk ekip oyuncuları kaleyi yokladı. Savunma oyuncularından dönen topu ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda önünde bulan Biglia'nın şutunu Abdulsamed Damlu, sola yatarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Fatih Karagümrük'ün gol pozisyonuna ev sahibi ekibin kalecisi Abdulsamed Damlu, bir kez daha izin vermedi. Biglia'nın ceza alanına doldurduğu top Abdulsamed'den döndü. Topu karşılayan Ndao, yine genç kaleciye takıldı.

74. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hadebe'nin uzun topuna hareketlenen Fofana, kendi götürdüğü topla ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sağ direğinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bülent Cevahir, İsmail Şencan, Zeki Yavru, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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