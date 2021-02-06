Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Umut Güneş), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Berkan Kutlu, Davidson, Bareiro (Dk. 90 Mustafa Pektemek)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Talbi, Dokovic (Dk. 90+2 Fernando), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Boldrin (Dk. 87 Fabricio), Skoda (Dk. 75 Samudio), Soderlund (Dk. 46 Michalak)
Gol: Dk. 25 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Bareiro (Penaltıdan), Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38. Meriah, Dk. 65 Gökhan Akkan, Dk. 84 Dokovic, Dk. 86 Talbi, Dk. 90+3 Emir Dilaver, Dk. 90+5 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Efecan Karaca, Dk 73 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, Salih Uçan'dan gelen pası son çizgiye inerek içeriye sert ortaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topa Efecan Karaca gelişine vurdu. Top üst köşe direğin yakınından dışarı çıktı.
57. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu ceza sahasına ortaladı. Tzavellas'ın göğsüyle indirdiği topa Ceyhun Gülselam sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci uzanarak çıkardı.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Donsah'ın ara pasıyla Michalak kaleyi çapraz gören pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yan filelerde kaldı.
90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde, Mustafa Pektemek, önüne düşen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1
Gol sonrası yaşanan gerginlikte Alanyaspor yedek kulübesinden yardımcı antrenör Francesco Farioli kırmızı, maçı yedek kulübesinde takip eden Boldrin de sarı kart gördü.
Karşılaşma 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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