Gol sonrası yaşanan gerginlikte Alanyaspor yedek kulübesinden yardımcı antrenör Francesco Farioli kırmızı, maçı yedek kulübesinde takip eden Boldrin de sarı kart gördü.

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