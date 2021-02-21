Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 56 Gökhan Gönül), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 87 Cisse), Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 73 Sinan Gümüş), Mesut Özil, Valencia (Dk. 73 Samatta), Thiam (Dk. 56 Pelkas)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 90+5 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu (Dk. 84 Tripic), Nwobodo (Dk. 84 Mihojevic), Ndiaye, Diabate (Dk. 90+4 Ideye), Jahovic (Dk. 74 Esiti)
Gol: Dk. 9 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Murat Paluli, Dk. 62 Nwobodo (Göztepe), Dk. 82 Caner Erkin (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat topa sahip oldu.
76. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
83. dakikada Szalai'nin soldan ortasında, ceza sahasında Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90+7. dakikada Mesut Özil'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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