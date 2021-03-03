Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Uğur Demirok, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Sabo, Boldrin, Dokovic, Soderlund
Süper Lig'in 28. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Attamah'ın sert şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
8. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Boldrin'in yerden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
43. dakikada Avramovski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maglica'nın göğsüyle verdiği pasta topa gelişine vuran Attamah'ın şutunda, top savunmaya çarparak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
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