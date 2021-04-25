Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Efkan Bekiroğlu, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek
Sarı kart: Dk. 38 Visca (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
28. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca, ceza sahası içine doğru hareket etti, ceza yayı önünde bulunan Ömer Ali'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
41. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda, top kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
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