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Futbol: TFF 1. Lig

13 saat önce

Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Oğuz Kağan ÇalışırGiresunspor: Adriano (Dk. 46 Metin Erol), Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven (Dk. 66 Limbombe), Mehmet Taş (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Oğuz Kağan Çalışır

Giresunspor: Adriano (Dk. 46 Metin Erol), Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven (Dk. 66 Limbombe), Mehmet Taş (Dk. 85 Özgürcan Özcan), Bekir Yılmaz, Landel, Ahmet İlhan Özek, Del Valle, Rusescu


Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Rayane (Dk. 46 Barbosa), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 88 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Buğra Temel), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 31 Del Valle, Dk. 90+1 Özgürcan Özcan (Giresunspor), Dk. 54 Barbosa, Dk. 76 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Del Valle, Dk. 88 Bekir Yılmaz, Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek, Muhammet Bayır (maç sonrası) (Giresunspor), Dk. 6 Rayane, Dk. 43 Sadi Karaduman, Dk. 85 Selim Ilgaz (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kutluhan Bilgiç, Metin Erol, Giresun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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