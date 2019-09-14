Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 86 Abdulkadir Kuzey), Madinda (Dk. 83 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 86 Abdulkadir Kuzey), Madinda (Dk. 83 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone (Dk. 72 Mendy)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mucahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 66 Hamroun), Yusuf Emre Gültekin, İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar (Dk. 55 Obertan), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Dk. 55 Rashad Muhammed)

Gol: Dk. 50 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 35 Uğur Utlu, Dk. 90+2 Burak Aydın, Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Hasan Huseyin, Burak Aydın, Erdi Dikmen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu
Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a İtalya'dan teklif geldi Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda ameliyat edildi! Gazişehir Gaziantep'in ismi değişiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 19:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]