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Futbol: TFF 1. Lig

11 dakika önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Caner Ak, Emrah Ünal, Selahattin Altayİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf), Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Emrah Ünal, Selahattin Altay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf), Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 78 Muhammed Demirci), Ali Dere, İbrahim Yılmaz

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Cem Ekinci (Dk. 72 Rıdvan Şimşek), Uğur Utlu, Sertaç Çam (Dk. 46 Mendy), Kone (Dk. 83 İshak Çakmak)

Goller: Dk. 53 Samet Akaydın (Keçiörengücü), Dk. 90+2 Diouf (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Onur Ergün, Dk. 52 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 57 Samet Akaydın, Dk. 59 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında, İstanbulspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Esenyurt, Emrah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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