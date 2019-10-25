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Futbol: TFF 1. Lig

30 dakika önce

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Murat AltanBoluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 90 Mustafa Sami Can Keskin), Poepon, Bilal Kısa (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hakan Arslan, Dodo, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Murat Altan

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 90 Mustafa Sami Can Keskin), Poepon, Bilal Kısa (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hakan Arslan, Dodo, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 65 Erdem Onur Beytaş), Madinda, Abdulkadir Korkut (Dk. 65 Rıdvan Şimşek), Kone (Dk. 79 Diabang), Mendy, Samet Akaydın, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Goller: Dk. 13. Bilal Kısa, Dk. 19 Melih Okutan, Dk. 90 Mustafa Eskihellaç (Boluspor), Dk. 76 Cem Ekinci (Keçiörengücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 61 Umut Gündoğan (Boluspor), Dk. 90 Samet Akaydın (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 36 Madinda, Dk. 86 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Umut Gündoğan, Melih Okutan, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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