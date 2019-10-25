Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Murat Altan
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 90 Mustafa Sami Can Keskin), Poepon, Bilal Kısa (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hakan Arslan, Dodo, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 65 Erdem Onur Beytaş), Madinda, Abdulkadir Korkut (Dk. 65 Rıdvan Şimşek), Kone (Dk. 79 Diabang), Mendy, Samet Akaydın, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 13. Bilal Kısa, Dk. 19 Melih Okutan, Dk. 90 Mustafa Eskihellaç (Boluspor), Dk. 76 Cem Ekinci (Keçiörengücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 61 Umut Gündoğan (Boluspor), Dk. 90 Samet Akaydın (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 27 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 36 Madinda, Dk. 86 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.