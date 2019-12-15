Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Seyfettin ÜnalKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey), Uğur Utlu, Mendy (Dk. 62 Cem Ekinci), Madinda (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Seyfettin Ünal

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey), Uğur Utlu, Mendy (Dk. 62 Cem Ekinci), Madinda (Dk. 90+4 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Rayane, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 81 Barbosa), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 77 Quali), Hamza Gür (Dk. 37 Bokila)

Gol: Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Bokila (Hatayspor), Dk. 57 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Keçiörengücü'nün sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Mustafa Öğretmenoğlu, Hüsamettin Tut, Uygar Bebek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok

Son Dakika Haberleri
22:33 Sergen Yalçın: Şans bulduk ve gol atarak maçı kazandık - Son Dakika Spor
22:27 Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın: "Burayı özlemişiz" - Son Dakika Spor
22:26 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor
22:24 Maçın ardından - Son Dakika Spor
22:18 Yelken: Dragon Sonbahar Serisi Yarışları - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 22:49:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]