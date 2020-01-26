Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 78 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul
Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), Poepon, Sincere (Dk. 60 Delarge), Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 78 Emre Öztürk), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Goller: Dk. 22 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 86 Delarge, Dk. 90+6 Burak Bekaroğlu (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Halilovic, Dk. 41 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 55 Dibba, Dk. 89 Volkan Şen (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.