Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: VefaHakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak CansızFatih Karagümrük: Aykut Özer, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Vefa

Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Koray Altınay)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 Okan Derici), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Goller: Dk. 44 ve 90+6 (Penaltıdan) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 63, 90+4 ve 90+5 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ufuk Budak, Dk. 85 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+6 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 41 Zeki Yıldırım, Dk. 64 Alparslan Erdem, Dk. 90+2 Aykut Özer (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım, Aykut Özer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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