TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

Goller: Dk. 44 ve 90+6 (Penaltıdan) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 63, 90+4 ve 90+5 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir