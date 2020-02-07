Stat: Vefa
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Sobiech)
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Selim Ilgaz), Diop
Goller: Dk. 61 Quali (Hatayspor), Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 1 Ramazan Civelek, Dk. 83 Fatih Kuruçuk, Dk. 88 Jorquera, Dk. 90+2 Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük), Dk. 19 Diop, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 88 Popov, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
TFF 1. Lig 21. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile lider Hatayspor 1-1 berabere kaldı.