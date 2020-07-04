Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Koray Gençerler, Ali Can Alp, Gökhan BarcınBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 78 Aykut Akgün), Traore (Dk. 78 Sedat Dursun), Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Burak Kapacak (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

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Hakemler: Koray Gençerler, Ali Can Alp, Gökhan Barcın

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 78 Aykut Akgün), Traore (Dk. 78 Sedat Dursun), Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Burak Kapacak (Dk. 90 Emirhan Aydoğan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Seleznov)

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Çil, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 76 Ali Yaşar), Oğulcan Ülgün, Okan Derici (Dk. 76 Burak İnce), Hüsamettin Yener (Dk. 60 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 51 Metehan Mimaroğlu), Yasin Ozan (Dk. 76 Kemal Rüzgar)

Gol: Dk. 69 Traore (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Anıl Karaer, Dk. 61 Shehu, DK. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 37 Ufuk Budak, Dk. 75 Okan Derici (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 50 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor, Altınordu'yu 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında orta alandaki mücadelede rakibi Batuhan Kırdaroğlu'na arkadan sert bir müdahalede bulunan Tayfur Bingöl, hakem Koray Gençerler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, sahadaki iki takımın da futbolcuları üzüntü yaşadı.

Koray Gençerler, Tayfur Bingöl, Aykut Akgün, Anıl Karaer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
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