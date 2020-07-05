Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mete Kalkavan, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan
Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim (Dk. 59 Berkan Yıldırım), Mehmet Taş, Murat Akça, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Milinkovic (Dk. 69 Tanase), Renan Foguinho, Del Valle, Veysel Karani Ünal (Dk. 84 Alpay Koçaklı), Rusescu (Dk. 69 Özgür Can Özcan)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Obertan, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Aykut Demir), Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 66 Cenk Ahmet Alkılıç), Hamroun (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, Scuk, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 3 Hamroun, Dk. 41 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Murat Akça, Dk. 74 Numan Çürüksu, Dk. 83 Berkan Yıldırım (Giresunspor), Dk. 62 Hamroun, Dk. 90 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.