Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Giresunspor: Tolgahan Acar, Kerem Kalafat (Dk. 83 Hayrullah Bilazer), Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Uzodimma (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Nalepa, Eren Tozlu (Dk. 83 Erol Can Akdağ), Traore (Dk. 59 Serginho), Caner Hüseyin Bağ, Balde
Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Evren Korkmaz, Donkor, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Atalay Babacan), Rayan (Dk. 46 Ergin Keleş), Celil Yüksel, Tevfik Altındağ, Eren Keleş, Ozegovic
Goller: Dk. 2 ve 88 Balde, Dk. 25 Diarra, Dk. 85 Erol Can Akdağ (Giresunspor), Dk. 64 Celil Yüksel, Dk. 76 ve 82 Ozegovic (penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Uğurcan Yazğılı, Dk. 47 Furkan Şeker, Dk. 74 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 28 Uzodimma, Dk. 90+3 Balde (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, sahasında Adanaspor'u 4-3 yendi.
- Kaynak: AA
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