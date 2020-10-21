Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

21.10.2020 21:01
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Hakan Ceylan, Yusuf Bozdoğan, Sezgin ÇınarAltınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Hüsamettin Yener (Dk. 64 Metehan Mimaroğlu), Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 64 Enis Destan), Muhammed Mert (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hakan Ceylan, Yusuf Bozdoğan, Sezgin Çınar

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Hüsamettin Yener (Dk. 64 Metehan Mimaroğlu), Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 64 Enis Destan), Muhammed Mert (Dk. 56 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Oğuzhan Akgün)

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Cocalic (Dk. 90+1 Çağlar Birinci), İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90+1 Kazımcan Karataş), Scuk, Yekta Kurtuluş (Dk. 64 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk, William (Dk. 46 Gnanduillet), Paixao

Goller: Dk. 7 Paixao (Altay), Dk. 9 ve 44 Ahmet Dereli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 41 Alper Tursun, Dk. 64 Ufuk Budak (Altınordu)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altınordu, Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Altay'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in yanı sıra 8 futbolcu da müsabakada görev yapamadı.

Altınordu'nun analiz antrenörü Volkan Çırak 85. dakikada hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Alper Tursun, Ufuk Budak, Bornova, Dereli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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