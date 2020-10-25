Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Anıl Usta
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Yaşar, Etoga, Egehan Gök (Dk. 89 Uygar Mert Zeybek), Wellington, Diouf (Dk. 64 İbrahim Yılmaz), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 89 Issah), Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Abazaj (Dk. 84 Muhhammed Enes Durmuş)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Onur Bayramoğlu (Dk. 46 Talha Erdoğan), Berkay Tanır, Hasan Uygur, Mehmet Özcan, Onur Arı (Dk. 61 İbrahim Halil Öner), Alimi, Sholaja (Dk. 76 Kaan Gül)
Goller: Dk. 21 Abazaj, Dk. 63 Diouf, Dk. 89 Onur Ergün (penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Melih Kabasakal, Dk. 68 Rroca (İstanbulspor), Dk. 54 Sholaja, Dk. 70 Erdal Akdarı, Dk. 80 Kaan Gül, Dk. 88 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig 7. hafta mücadelesinde İstanbulspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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