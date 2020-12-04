İstanbulspor: 0

TFF 1'inci Lig'in 12'nci hafta maçında Tuzlaspor, ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: VefaHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Ferdi KaradorukTUZLASPOR: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Segbefia, Aosman (Dk. 85 Arif Morkaya), Cajic (Dk. 78 Ahmet Yazar), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 85 Samet Asatekin), Thuram (Dk. 90 2 Onat Kutay Kurt)İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Cihat Çelik, Atchom, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 46 Ali Dere), Issah (Dk. 72 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 83 Berkay Görmez), Abazaj (Dk. 72 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 83 İbrahim Yılmaz),GOLLER: Dk. 40 Tarık Tekdal, Dk. 77 Pucko (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 2 Levent Ayçiçek, Dk. 62 Ali Yaşar, Dk. 66 Diouf, Dk. 69 Issah (İstanbulspor)
- Kaynak: DHA
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