Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Anıl Usta
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 79 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed (Dk. 79 Tidjani), Adamu, Ba, Akanbi (Dk. 90+1 Abdulkadir Öksüz), Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ömer Şahbaş), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 84 Mehmet Aytemiz)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Hamroun (Dk. 64 Burak Çalık), Djedje (Dk. 79 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic, Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Coureur
Goller: Dk. 34 Mohamed, Dk. 61 Ba (Menemenspor), Dk. 23 Coureur, Dk. 90+4 Veli Çetin (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 58 Tayfun Aydoğan, Dk. 75 Akanbi, Dk. 83 Nurullah Aslan (Menemenspor), Dk. 90+3 Yalçın Kılınç (Yılport Samsunspor)
TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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