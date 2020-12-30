Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
Adanaspor: Karacic, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Donkor, Hakan Çinemre, Ömer Çiçek, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 45+4 Furkan Şeker), Atalay Babacan (Dk. 69 Eren Keleş), Serhat Tunç (Dk. 85 Ozan Papaker), Ergin Keleş, Rayan (Dk. 69 Berkan Fırat)
Beypiliç Boluspor: Mosquera (Dk. 25 Ömer Alıcı), Kerim Alıcı, Oğuzhan Berber, Ali Keten, Burak Bekaroğlu, Melih Okutan (Dk. 90+5 Fethi Özer), Marlinho (Dk. 46 Burak Asan), Tugay Kaçar, Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Dk. 78 Hamza Gür), Poepon (Dk. 78 Abdullayev)
Goller: Dk. 7 Karacic (kendi kalesine), Dk. 45+3 Gökhan Sazdağı, Dk. 82 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor), Dk. 18 Atalay Babacan, Dk. 53 Burak Bekaroğlu (kendi kalesine) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Canberk Dikaver, Dk. 30 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 67 Furkan Şeker, Dk. 71 Hakan Çinemre, Dk. 90+5 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), Dk. 13 Marlinho, Dk. 71 Kerim Alıcı, Dk. 77 Burak Asan (Beypiliç Boluspor)
TFF 1. Lig 11. hafta erteleme maçında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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