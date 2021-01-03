TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3 - Son Dakika

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3

03.01.2021 17:55
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 5-3 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 5-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ taraftan Melih Kabasakal'ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Rroca'nın kontrol ederek vuruşunda kaleci Berk Balaban'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak direkten sekti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan İbrahim'in vuruşunda ise top kalenin yanından dışarıya gitti.

15. dakikada sağ kanattan Uygar Mert Zeybek'in ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Mahmut Akan'ın geri pasında araya giren Levent Ayçiçek'in kaleci Berk Balaban'ı geçip ceza sahası içi sağ tarafından boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

24. dakikada sağ taraftan Mahmut Akan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu kaleci Alperen Uysal'dan çeldi. Daha sonra kale önünde topu alan Erdem Çetinkaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

43. dakikada Barış Zeren'in ara pasında ceza sahası içinde topu alan Ayuk'un kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

46. dakikada Rroca'nın pasında defansın arkasına sarkan İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içine girip vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berk Balaban'dan döndü. Daha sonra topu önünde bulan İbrahim bu sefer topu ağlara gönderdi. 3-2

53. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası için iyi yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

71. dakikada Eslem Öztürk'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Rroca'ya Stanojevic'in müdahalesi sonrasında hakem Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada penaltıda topun başına geçen Onur Ergün, kaleci Berk Balaban'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2

88. dakikada sağ taraftan Bulbwa'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mbilla Etame'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-3

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Abdullah Uğur Sarı xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx, Wellington xx, Etoga xx, Ali Yaşar xx (Ali Dere dk. 84 ?), Onur Ergün xx, Uygar Mert Zeybek xx (Eslem Öztürk dk. 63 x), Rroca xxx, Levent Ayçiçek xxx, Muhammed Enes Durmuş xx (Kristal Abazaj dk. 46 x, Tayyip Ebrar Cumur dk. 76 x), İbrahim Yılmaz xxx (Papa Diouf dk. 75 x)

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Ankaraspor: Berk Balaban x, Ali Ülgen x, Levent Gülen x, Fatih Kızılkaya x, Mahmut Akan x, Stanojevic x, Halil İbrahim Esen x (Doğukan Efe dk. 83 ?), Ayuk xx, Barış Zeren x (Muzaffer Doğan dk. 56 x), Erdem Çetinkaya xx (Mbilla Etame dk. 70 x), Umar x (Bulbwa dk. 70 x)

Yedekler: Kerem Vergiler, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Mehmet Tuğrul Başkan, Enes Eliaçık

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 15, 46 ve 53), Levent Ayçiçek (dk. 17), Onur Ergün (dk. 72 pen.) (İstanbulspor), Erdem Çetinkaya (dk. 24), Ayuk (dk. 43), Mbilla Etame (dk. 88) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Halil İbrahim Esen, Stanojevic (Ankaraspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3

Uygar Mert Zeybek, Onur Ergün, Esenyurt, Ali Dere, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 5 Ankaraspor: 3 - Son Dakika Spor


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