Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

24.01.2021 18:23
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Ogün KamacıGiresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Traore), Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Serginho, Nalepa (Dk. 89 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 66 Erol Can Akdağ), Eren Tozlu (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Traore), Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Serginho, Nalepa (Dk. 89 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 66 Erol Can Akdağ), Eren Tozlu (Dk. 90+1 Sadi Karaduman), Balde

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit Yıldız, Uğur Aygören, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Dk. 90+2 Sedat Kurnaz), Serdar Güncü (Dk. 90+2 Nwankwo), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Doğa İşer), Foxi, Otoo, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 74 Muhammed Ali Doğan)

Gol: Dk. 88 Balde (Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90 Diarra, Dk. 90 Nalepa (yedek kulübesinde) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Erol Can Akdağ (Giresunspor), Dk. 70 Foxi, Dk. 90 Berat Aydoğdu, Dk. 90+2 Uğur Aygören (Aydeniz Et Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Yeşil beyazlılar, Aydeniz Et Balıkesirspor karşısında elde ettiği 3 puanla üst üste 7. galibiyetini alırken, ligdeki liderliğini de sürdürdü.

Kemal Mavi, Eren Tozlu, Erol Can, Akdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler
Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek         
18:26
Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti         
18:18
ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti         
17:51
Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde         
17:25
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı         
16:33
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı         
15:18
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Babel'in golüyle mağlup etti Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Babel'in golüyle mağlup etti         
15:13
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız         
14:27
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı         
14:21
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 18:37:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei