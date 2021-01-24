Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 89 Ferhat Çulcuoğlu), Burak Çalık (Dk. 73 Coureur), Yasin Öztekin (Dk. 85 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 73 İlyas Kubilay Yavuz), Nadir Çiftçi
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Thiam (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Scuk (Dk. 85 Yılmaz Özeren), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 90 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk (Dk. 81 Regattin), Paixao
Gol: Dk. 87 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Djedje, Dk. 79 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 19 Thiam (Altay)
? TFF 1. Lig'in 18. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altay'ı 1-0 yendi.
Kaynak: AA
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