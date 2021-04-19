Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 31. haftası oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor evinde Ankaraspor'u 4-3, Beypiliç Boluspor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Altay, Adanaspor'u ve Yılport Samsunspor da Bursaspor'u 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilen GZT Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 3-0

Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-3

Akhisarspor- Altınordu: 1-1

İstanbulspor-Menemenspor: 4-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: 4-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: 2-3

Altay-Adanaspor: 4-1

Yılport Samsunspor-Bursaspor: 4-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.GZT GİRESUNSPOR 31 19 6 6 49 24 63 2.ADANA DEMİRSPOR 31 18 7 6 54 26 61 3.YILPORT SAMSUNSPOR 31 17 10 4 51 29 61 4.ALTAY 31 18 3 10 61 34 57 5.İSTANBULSPOR 31 17 6 8 57 32 57 6.ALTINORDU 31 15 8 8 50 43 53 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 14 7 10 40 26 49 8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 31 13 8 10 43 41 47 9.TUZLASPOR 31 14 5 12 43 45 47 10.BURSASPOR 31 13 4 14 50 51 43 11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 31 11 6 14 40 42 39 12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 31 11 5 15 34 38 38 13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 31 9 8 14 34 43 35 14.ADANASPOR 31 9 7 15 42 48 34 15.MENEMENSPOR 31 6 13 12 34 53 31 16.AKHİSARSPOR 31 7 5 19 33 55 26 17.ANKARASPOR 31 5 8 18 29 54 23 18.ESKİŞEHİRSPOR 31 1 8 22 21 81 8 Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. 32. Hafta TFF 1. Lig'de tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak 32. haftanın programı şöyle: Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana) Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk) Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk) Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar) Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe) Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye) Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı) Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Son Dakika

Kanal İstanbul'la ilgili eski cümleleri hatırlatılan Ali Babacan, sözlerine açıklık getirdi

MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü

Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor

Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi

Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti

"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır