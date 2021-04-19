Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

19.04.2021 22:01
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'in 31. haftası oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 31. haftası oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor evinde Ankaraspor'u 4-3, Beypiliç Boluspor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Altay, Adanaspor'u ve Yılport Samsunspor da Bursaspor'u 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilen GZT Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 3-0

Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-3

Akhisarspor- Altınordu: 1-1

İstanbulspor-Menemenspor: 4-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: 4-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: 2-3

Altay-Adanaspor: 4-1

Yılport Samsunspor-Bursaspor: 4-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.GZT GİRESUNSPOR311966492463
2.ADANA DEMİRSPOR311876542661
3.YILPORT SAMSUNSPOR3117104512961
4.ALTAY3118310613457
5.İSTANBULSPOR 311768573257
6.ALTINORDU311588504353
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3114710402649
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR3113810434147
9.TUZLASPOR 3114512434547
10.BURSASPOR3113414505143
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR3111614404239
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR3111515343838
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR319814344335
14.ADANASPOR 319715424834
15.MENEMENSPOR 3161312345331
16.AKHİSARSPOR317519335526
17.ANKARASPOR315818295423
18.ESKİŞEHİRSPOR31182221818
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

32. Hafta

TFF 1. Lig'de tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak 32. haftanın programı şöyle:

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)

Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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