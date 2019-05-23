Futbol: TFF 3. Lig play-off finali
11 saat önce
Stat: KocaeliHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Bahtiyar BirinciErgene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Alişan Ural, Baran Işık, Ali Emre Erhal, İbrahim Fatih Dilek (Dk. 90+7 Ali Serin), Erçağ Evirgen (Dk. 75 Emin Soğuk), Burhan Arman (Dk.
Stat: Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:32 Kaynak: AA
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci
Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Alişan Ural, Baran Işık, Ali Emre Erhal, İbrahim Fatih Dilek (Dk. 90+7 Ali Serin), Erçağ Evirgen (Dk. 75 Emin Soğuk), Burhan Arman (Dk. 90+5 Furkan Zengin), Emre Karadağ, Rıdvan Türker, Muhammet Raşit Yöndem, Onat Kutay Kurt
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Muhammet Serdar Yazıcı (Dk. 31 Naci Bayraktaroğlu), Saffet Gurur Yazar, Can Morgül, Burak Özsoy, Melih Gökçek, Hayrettin Cengiz, Tunç Murat Behram, Uğur Durmuş (Dk. 77 Emre Fırtına), Doğancan Aynacı (Dk. 64 Abuzer Gaffar Toplu), Ömer Gür
Gol: Dk. 8 Hayrettin Cengiz (Kendi kalesine) (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammet Raşit Yöndem, Dk. 65 Baran Işık, Dk. 70 Emre Karadağ (Ergene Velimeşespor), Dk. 53 Tunç Murat Behram, Dk. 68 Saffet Gurur Yazar, Dk. 90+1 Abuzer Gaffar Toplu (Nevşehir Belediyespor)
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.
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