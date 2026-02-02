Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

02.02.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 49 puanla liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe ise 46 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor 42 puanla üçüncü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 mağlup eden Göztepe 39 puanla dördüncü, TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Beşiktaş ise 36 puanla haftayı beşinci sırada tamamladılar.

Haftaya düşme hattında giren ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti ve tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

16'ncı sıradaki Kasımpaşa'nın 16, 17'nci sıradaki Zecorner Kayserispor'un 15, 18'inci ve son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.

Sonuçlar

Ligin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: 1-3

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-2

Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray-Zecorner Kayserispor: 4-0

Kocaelispor-Fenerbahçe: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GALATASARAY

20

15

4

1

47

14

33

49

2.FENERBAHÇE

20

13

7

0

45

17

28

46

3.TRABZONSPOR

20

12

6

2

38

23

15

42

4.GÖZTEPE

20

11

6

3

27

12

15

39

5.BEŞİKTAŞ

20

10

6

4

35

25

10

36

6.RAMS BAŞAKŞEHİR

20

8

6

6

34

21

13

30

7.SAMSUNSPOR

20

7

9

4

24

21

3

30

8.GAZİANTEP FK

20

6

7

7

27

34

-7

25

9.KOCAELİSPOR

20

6

6

8

16

21

-5

24

10.CORENDON ALANYASPOR

20

4

10

6

20

22

-2

22

11.GENÇLERBİRLİĞİ

20

6

4

10

25

28

-3

22

12.ÇAYKUR RİZESPOR

20

4

8

8

24

30

-6

20

13.HESAP.COM ANTALYASPOR

20

5

5

10

19

33

-14

20

14.TÜMOSAN KONYASPOR

20

4

7

9

24

33

-9

19

15.İKAS EYÜPSPOR

20

4

6

10

16

28

-12

18

16.KASIMPAŞA

20

3

7

10

15

27

-12

16

17.ZECORNER KAYSERİSPOR

20

2

9

9

16

41

-25

15

18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

20

2

3

15

17

39

-22

9

21. hafta

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında ’’Karanlık’’ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında ''Karanlık'' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:29
Macron’dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 23:00:38. #7.11#
SON DAKİKA: Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.