Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 49 puanla liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe ise 46 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.
Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor 42 puanla üçüncü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 mağlup eden Göztepe 39 puanla dördüncü, TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Beşiktaş ise 36 puanla haftayı beşinci sırada tamamladılar.
Haftaya düşme hattında giren ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti ve tehlikeli bölgenin dışına çıktı.
16'ncı sıradaki Kasımpaşa'nın 16, 17'nci sıradaki Zecorner Kayserispor'un 15, 18'inci ve son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.
Sonuçlar
Ligin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Kasımpaşa-Samsunspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: 1-3
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-2
Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray-Zecorner Kayserispor: 4-0
Kocaelispor-Fenerbahçe: 0-2
Puan durumu
Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|33
|49
|2.FENERBAHÇE
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|28
|46
|3.TRABZONSPOR
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|15
|42
|4.GÖZTEPE
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|15
|39
|5.BEŞİKTAŞ
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|10
|36
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|13
|30
|7.SAMSUNSPOR
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|3
|30
|8.GAZİANTEP FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|-7
|25
|9.KOCAELİSPOR
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|-5
|24
|10.CORENDON ALANYASPOR
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|-2
|22
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|-3
|22
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|-6
|20
|13.HESAP.COM ANTALYASPOR
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|-14
|20
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|-9
|19
|15.İKAS EYÜPSPOR
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|-12
|18
|16.KASIMPAŞA
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|-12
|16
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|-25
|15
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|-22
|9
21. hafta
Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)
