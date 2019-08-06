Futbol: UEFA Avrupa Ligi
36 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:34 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 3 karşılaşma tamamlandı.
Ligde yarın bir, 8 Ağustos Perşembe günü ise 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Trabzonspor
, Çekya temsilcisi Sparta Prag
, Yeni Malatyaspor
da Sırbistan ekibi Partizan
ile perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.
Günün alınan sonuçları şöyle:
Ararat (Ermenistan
) - Saburtalo (Gürcistan
): 1-2 Riga
(Letonya
) - HJK Helsinki (Finlandiya
): 1-1
Sutjeska (Karadağ
) - Linfield (Kuzey İrlanda
): 1-2
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