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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

48 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftası, iki maçla başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftası, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında, C ve D gruplarında birer maç oynandı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, C Grubu mücadelesinde Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Shakhtar Donetsk'in gollerini 16. dakikada Yevhen Konoplyanka, 75. dakikada Dodo, Dinamo Zagreb'in gollerini 25. dakikada Dani Olmo ve 60. dakikada penaltıdan Mislav Orsic attı. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e çıkardı.

D Grubu'nda ise İspanya'nın Atletico Madrid takımı, sahasında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'i 78. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 yendi. Atletico Madrid'in 7 puana yükseldiği grupta, Bayer Leverkusen henüz puan elde edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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