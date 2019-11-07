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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası sona erdi.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında da 4. maçlar oynandı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Real Madrid'e 6-0 yenildi ve tur atlama şansını kaybetti.

Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

A Grubu'ndaki diğer mücadelede Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Club Brugge'ü Icardi'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

4'te 4 yapan PSG, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0

Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0

TakımlarO G B M A YAvP
PSG

44001001012
Real Madrid

42119547
Club Brugge

402228-62
Galatasaray

401308-81

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4

C Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3

Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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